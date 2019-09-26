2019-09-26T11:30:23+03:00
Общество

Более 200 жалоб в соцсетях по вопросам отопления отработано властями в Нижегородской области

В основном вопросы касались отсутствия отопления в жилых домах
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Более 200 жалоб в социальных сетях на тему отопительного сезона было отработано органами исполнительной власти Нижегородской области за период с 17 по 25 сентября 2019 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в региональном ситуационном центре проекта Инцидент-менеджмент.

Большая часть сообщений поступала из групп и сообществ социальной сети «ВКонтакте» - 90% от всех жалоб. Лидерами по количеству обращений стали Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамасский район, Павловский район и Балахнинский район.

Чаще всего обращения касались отсутствия отопления в домах и общих вопросов по началу отопительного сезона – на долю этих тем пришлось 95% всех сообщений. Гораздо реже у жителей возникали вопросы по поводу отсутствия отопления в детских садах, школах и больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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