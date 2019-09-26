Опасные ямы на повороте с Карповской на Героя Попова отремонтируют уже в октябре
Аварийно опасные ямы на повороте с улицы Карповской на улицу Героя Попова будут отремонтированы уже в октябре этого года. Об этом сообщили в региональном ситуационном центре проекта Инцидент-менеджмент.
- Есть проблемный участок на улице Героя Попова. Обращался, сказали, что ямочный ремонт не закончен, но движений никаких. Прошу посодействовать в устранении проблемы, - написал в сообществе «Администрация города Нижнего Новгорода» Александр Звонарев. – Речь идет о яме на повороте с улицы Карповской на улицу Героя Попова. Яма перед поворотом или после пешеходного перехода. Там же проваленный люк.
На сообщение горожанина отреагировала городская администрация и заверила, что с 1 октября начнется ремонт аварийного участка.
Напомним, в рамках ямочного ремонта в этом году было отремонтировано более 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна во всех районах города.
ИСТОЧНИК KP.RU