Глеб Никитин поздравил ФК «Нижний Новгород» с победой в 1/16 Кубка России по футболу

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-26T10:56:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил футбольный клуб «Нижний Новгород» с победой в 1/16 Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Спасибо игрокам и тренерскому штабу за этот матч. Вы проявили волю к победе и одержали верх над сильным соперником. Такие достижения помогают обрести веру в себя. Желаю успехов на следующем этапе, - отметил Глеб Никитин. - Отдельная благодарность болельщикам, которые в этот прохладный осенний вечер пришли на стадион «Нижний Новгород». Ваша поддержка очень много значит для нашей команды!

Напомним, 25 сентября футбольный клуб «Нижний Новгород» победил футбольный клуб «Краснодар» в 1/16 Кубка России по футболу. Игра состоялась на стадионе «Нижний Новгород» и закончилась со счетом 1:0.

Нижний Новгород стартовал в борьбе за Кубок России со стадии 1/32 финала, в которой уверенно обыграл московский «Арарат». В прошлом сезоне на этапе 1/16 нижегородцам удалось обыграть Уфу, однако выше 1/8 финала подняться не смогли. Краснодар же в прошлом сезоне дошел до ¼ финала, поэтому сейчас команда только начала свой путь в турнире.

ИСТОЧНИК KP.RU