2019-09-26T09:37:55+03:00
Происшествия

СК проверяет информацию о смерти роженицы в Лыскове

Трагедия произошла 22 сентября 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Следователи СК проводят доследственную проверку по факту гибели роженицы в Лысковской ЦРБ после того, как в эфире одного из местных телеканалов вышел сюжет на эту тему. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, трагедия произошла в минувшее воскресенье, 22 сентября 2019 года. К роженице на срочный вызов приехала бригада скорой помощи, однако врачи не оказали женщине необходимых ей медицинских услуг. Чуть позже роженице снова пришлось вызвать медиков – на этот раз ее доставили в Лысковскую центральную районную больницу. Однако на этот момент женщина уже находилась в состоянии клинической смерти и вскоре скончалась в реанимации.

В настоящее время следователи выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи СК примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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