Стали известны составы команд на матч Краснодар – Нижний Новгород 25 сентября 2019
Футбольный клуб «Краснодар» объявил свой состав на матч с «Нижним Новгородом», который состоится в 19:00 в среду, 25 сентября 2019 года на стадионе в столице Приволжья. Об этом ФК сообщил на своей официальной странице в Twitter.
- А вот и наш состав на дебютный матч в Олимп Кубке России сезона 19/20: Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Спайич, Стоцкий, Намли, Кайо, Камболов, Рамирес, Сулейманов, Берг. В запасе у «быков»: Адамов (В), Мартынов, Уткин, Марков, Черников, Сабуа, Онугха. Начнем через час, - гласит информация в Twitter.
Также огласил свой состав и футбольный клуб «Нижний Новгород». У нижегородцев на поле выйдут: Анисимов, Гаджибеков, Палиенко, Игнатович, Голышев, Комолов, Федорив, Хозин, Сапета, Зуев, Ставпец.
ИСТОЧНИК KP.RU