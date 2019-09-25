2019-09-25T18:35:37+03:00
Спорт

Стали известны составы команд на матч Краснодар – Нижний Новгород 25 сентября 2019

Матч состоится 25 сентября на стадионе «Нижний Новгород»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Футбольный клуб «Краснодар» объявил свой состав на матч с «Нижним Новгородом», который состоится в 19:00 в среду, 25 сентября 2019 года на стадионе в столице Приволжья. Об этом ФК сообщил на своей официальной странице в Twitter.

- А вот и наш состав на дебютный матч в Олимп Кубке России сезона 19/20: Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Спайич, Стоцкий, Намли, Кайо, Камболов, Рамирес, Сулейманов, Берг. В запасе у «быков»: Адамов (В), Мартынов, Уткин, Марков, Черников, Сабуа, Онугха. Начнем через час, - гласит информация в Twitter.

Также огласил свой состав и футбольный клуб «Нижний Новгород». У нижегородцев на поле выйдут: Анисимов, Гаджибеков, Палиенко, Игнатович, Голышев, Комолов, Федорив, Хозин, Сапета, Зуев, Ставпец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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