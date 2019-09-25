2019-09-25T17:38:03+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде состоялось совещание по вопросам расширения рынка газомоторного топлива

Прогнозируется, что продажи этого вида топлива в регионе вырастут на 6 млн кубометров
Анна МИГАЛОВА
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В столице Приволжья обсудили реализацию программы по расширению природного газа в качестве моторного топлива. Фото: Кирилл Мартынов.В столице Приволжья обсудили реализацию программы по расширению природного газа в качестве моторного топлива. Фото: Кирилл Мартынов.
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Реализацию программы по расширению природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте группы компаний «Газпром» обсудили председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава Нижегородской области и Глеб Никитин на совещании 25 сентября.

По информации пресс-службы, в начале встречи губернатор подчеркнул, что Нижегородская области активно занимается расширением рынка газомоторного топлива. У мероприятий, способствующих этому, два основных направления, - перевод транспорта и техники на использование природного газа в качестве моторного топлива, а также создание инфраструктуры для заправки транспорта и техники природным газом.

В настоящий момент на компримированном природном газе в регионе ездит 461 автобус. А до конца текущего года планируется, что таких автобусов станет на 200 больше.

- Также предусмотрены налоговые льготы для владельцев автомобилей, оборудованных под газомоторное топливо: ставка налога на одну лошадиную силу снижается на 50 процентов, - уточнил Никитин.

С расширением транспортного парка и заправочной сети выросли объемы реализации компримированного природного газа на заправках публичного доступа. Прогнозируется, что в 2019 году продажи природного газа превысят 21 млн кубометров (в 2018 году было реализовано 14 млн).

В ходе совещания полпред Игорь Комаров поблагодарил корпорацию за пристальное внимание к регионам ПФО и выразил надежду, что этот округ и дальше будет в числе приоритетных в работе по развитию газозаправочной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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