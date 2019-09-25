СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-25T17:03:25+03:00

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Нижегородские аграрии получили 55 млн рублей на поддержку садоводства в 2019 году. При этом 40 млн рублей выделено из федерального бюджета, а 15 млн - из бюджета области. Об этом сообщил глава регионального минсельхоза Николая Денисова на открытии выставки-продажи плодово-ягодной продукции в Нижнем Новгороде.

Чиновник отметил, что в рамках Стратегии развития Нижегородской области регион должен выйти на самообеспечение продуктами питания собственного производства. Работа в этом направлении уже ведется.

Так, в этом году предстоит собрать около 400 тонн плодов и ягод. А к 2024 году планируется увеличить объемы производства почти в два раза.

- У нас заложен молодой сад на площади 13 гектаров. Благодаря программе поддержки минсельхоза сейчас ежегодно закладываем от трех до пяти гектаров плодового питомника. Нам нужно, чтобы в обороте было 20 гектаров плодового питомника и 50 гектаров плодового сада, - рассказал директор ООО «Элитхоз «Заречное» Алексей Усимов.

ИСТОЧНИК KP.RU