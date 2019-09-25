2019-09-25T17:03:25+03:00
Общество

Нижегородские аграрии получили 55 млн рублей на поддержку садоводства

В 2019 году планируется произвести 400 тонн плодово-ягодной продукции
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородские аграрии получили 55 млн рублей на поддержку садоводства в 2019 году. При этом 40 млн рублей выделено из федерального бюджета, а 15 млн - из бюджета области. Об этом сообщил глава регионального минсельхоза Николая Денисова на открытии выставки-продажи плодово-ягодной продукции в Нижнем Новгороде.

Чиновник отметил, что в рамках Стратегии развития Нижегородской области регион должен выйти на самообеспечение продуктами питания собственного производства. Работа в этом направлении уже ведется.

Так, в этом году предстоит собрать около 400 тонн плодов и ягод. А к 2024 году планируется увеличить объемы производства почти в два раза.

- У нас заложен молодой сад на площади 13 гектаров. Благодаря программе поддержки минсельхоза сейчас ежегодно закладываем от трех до пяти гектаров плодового питомника. Нам нужно, чтобы в обороте было 20 гектаров плодового питомника и 50 гектаров плодового сада, - рассказал директор ООО «Элитхоз «Заречное» Алексей Усимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны составы команд на матч Краснодар – Нижний Новгород 25 сентября 2019
В Нижнем Новгороде состоялось совещание по вопросам расширения рынка газомоторного топлива
Транспортный налог для большегрузов планируется снизить в Нижегородской области
Стало известно, куда чаще всего летали нижегородцы этим летом
Ярмарка «Осенний дар» откроется в центре Нижнего Новгорода
Назначены публичные слушания по присоединению Новинок к Нижнему Новгороду
Около двух тысяч нижегородцев планируется призвать в армию до 31 декабря
Председатель УИК Московского района осуждена за растрату
Женщина на иномарке сбила 11-летнего велосипедиста во дворе в Выксе
Поиски пропавшего в Балахне 15-летнего Алексея Гришина прекращены
Мужчина напал с ножом на бывшую возлюбленную в Нижегородской области
Владимир Панов в третий раз встретится с жителями Автозавода
Нижегородское «Торпедо» обыграло «Динамо» из Минска в овертайме
Стали известны подробности жуткого ДТП с автобусом и трамваем на Автозаводе
Компания на «десятке» протаранила грузовик в Дзержинске: есть жертвы
Все школы, больницы и детские сады Нижнего Новгорода получили тепло
Нижегородский альпинист заблудился в горах Таджикистана
Горячая линия по вопросам отопления начала работать в Нижегородской области
Глеб Никитин призвал активнее бороться с недобросовестными подрядчиками
Неизвестный водитель сбил велосипедиста под Арзамасом и скрылся
Для нижегородских аграриев создадут специальный портал
Конгресс народов России состоится в Нижнем Новгороде
Три женщины пострадали в ДТП в городе Лысково
Поиски пропавшего 11-летнего Кости Тарасова прекращены в Нижегородской области