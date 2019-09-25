Транспортный налог для большегрузов планируется снизить в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-25T16:48:12+03:00

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Региональное министерство финансов разработало проект закона о внесении изменений в областной закон «О транспортном налоге», говорится на сайте правительства Нижегородской области.

Согласно документу, предлагается снизить на 30 % налог для организаций, занимающихся междугородными и международными перевозками на фурах. Причем предоставлять льготу планируется при условии, что средняя зарплата в такой организации за прошлый налоговый период больше средней номинальной начисленной зарплаты в Нижегородской области за аналогичный период по данным Нижегородстата.

Отмечается, что при этом масса грузовика должна быть более 12 тонн, не старше семи лет. Кроме того, большегруз должен быть зарегистрирован в реестре транспортных средств системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам общего пользования федерального значения.

Сейчас законопроект проходит экспертизу и общественные обсуждения. Затем он будет вынесен на рассмотрение депутатов регионального парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU