Стало известно, куда чаще всего летали нижегородцы этим летом

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-25T16:39:35+03:00

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Стало известно, куда чаще всего летали нижегородцы из аэропорта Стригино – воздушная гавань подвела итоги летнего сезона и определила самые популярные направления. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

За период с июня по август аэропорт Стригино обслужил более 190 тысяч пассажиров. Из них 103 тысячи человек были обслужены на направлении турецкого города Антальи, которая и стала самым популярным зарубежным курортом. Второе и третье место заняли Даламан и Ларнака с 15 и 10 тысячами пассажиров соответственно.

Среди российских направлений лидерами оказались Симферополь и Сочи – авиасообщением с этими городами воспользовались по 16 и 23 тысячи пассажиров соответственно.

Кроме того, этим летом нижегородцы и жители региона могли воспользоваться прямыми авиарейсами в такие городе как Анапа, Энфида, Салоники, Ираклион, Монастир и Барселона.

ИСТОЧНИК KP.RU