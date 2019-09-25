Ярмарка «Осенний дар» откроется в центре Нижнего Новгорода
Ярмарка «Осенний дар» будет работать на площади Минина с 26 октября по 4 октября. Свою продукцию представят более 30 сельхозпроизводителей и фермеров, передает пресс-служба горадминистрации.
Любой желающий сможет приобрести там колбасы, молочные и хлебобулочные изделия, фрукты, овощи, а также подарки и сувениры ручной работы.
С 28 по 29 сентября в рамках ярмарки состоится фольклорный фестиваль с конкурсами, творческими номерами и мастер-классами, на которых нижегородцы смогут научиться делать сыр, обрабатывать виноград и готовить соления.
Как отметил глава городского департамента предпринимательства и туризма Андрей Моисеенко, местная власть рассматривает такие мероприятия как перспективный формат доступа малых сельхозпроизводителей к конечному потребителю.
- В областном центре сосредоточен высокий платежеспособный спрос на фермерские продукты. Мы готовы рассмотреть возможность расширения ярмарок при формировании сильного разностороннего предложения со стороны малого бизнеса, - добавил чиновник.
ИСТОЧНИК KP.RU