2019-09-25T15:43:01+03:00
Общество

Ярмарка «Осенний дар» откроется в центре Нижнего Новгорода

Свои товары представят более 30 сельхозпроизводителей и фермеров
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Ярмарка «Осенний дар» будет работать на площади Минина с 26 октября по 4 октября. Свою продукцию представят более 30 сельхозпроизводителей и фермеров, передает пресс-служба горадминистрации.

Любой желающий сможет приобрести там колбасы, молочные и хлебобулочные изделия, фрукты, овощи, а также подарки и сувениры ручной работы.

С 28 по 29 сентября в рамках ярмарки состоится фольклорный фестиваль с конкурсами, творческими номерами и мастер-классами, на которых нижегородцы смогут научиться делать сыр, обрабатывать виноград и готовить соления.

Как отметил глава городского департамента предпринимательства и туризма Андрей Моисеенко, местная власть рассматривает такие мероприятия как перспективный формат доступа малых сельхозпроизводителей к конечному потребителю.

- В областном центре сосредоточен высокий платежеспособный спрос на фермерские продукты. Мы готовы рассмотреть возможность расширения ярмарок при формировании сильного разностороннего предложения со стороны малого бизнеса, - добавил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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