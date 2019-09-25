2019-09-25T13:25:20+03:00
Происшествия

Женщина на иномарке сбила 11-летнего велосипедиста во дворе в Выксе

В момент аварии пятиклассник находился на тротуаре
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пятиклассник пострадал в дорожно-транспортном происшествии в городе Выксе Нижегородской области. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла во вторник, 24 сентября 2019 года, возле дома №40 по улице Красные Зори. 29-летняя женщина с водительским стажем 10 лет, управляя автомобилем «Тойота», выезжая из двора, наехала на велосипедиста, который в этот момент двигался по тротуару.

В результате аварии пострадал юный велосипедист – 11-летний ученик пятого класса. Школьник был доставлен в ЦРБ, где его осмотрели и оказали первую медицинскую помощь, после чего отпустили. В момент ДТП он находился без сопровождения взрослых.

Напомним, шесть человек пострадали в аварии с трамваем и автобусом в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярмарка «Осенний дар» откроется в центре Нижнего Новгорода
Назначены публичные слушания по присоединению Новинок к Нижнему Новгороду
Около двух тысяч нижегородцев планируется призвать в армию до 31 декабря
Председатель УИК Московского района осуждена за растрату
Поиски пропавшего в Балахне 15-летнего Алексея Гришина прекращены
Мужчина напал с ножом на бывшую возлюбленную в Нижегородской области
Владимир Панов в третий раз встретится с жителями Автозавода
Нижегородское «Торпедо» обыграло «Динамо» из Минска в овертайме
Стали известны подробности жуткого ДТП с автобусом и трамваем на Автозаводе
Компания на «десятке» протаранила грузовик в Дзержинске: есть жертвы
Все школы, больницы и детские сады Нижнего Новгорода получили тепло
Нижегородский альпинист заблудился в горах Таджикистана
Горячая линия по вопросам отопления начала работать в Нижегородской области
Глеб Никитин призвал активнее бороться с недобросовестными подрядчиками
Неизвестный водитель сбил велосипедиста под Арзамасом и скрылся
Для нижегородских аграриев создадут специальный портал
Конгресс народов России состоится в Нижнем Новгороде
Три женщины пострадали в ДТП в городе Лысково
Поиски пропавшего 11-летнего Кости Тарасова прекращены в Нижегородской области