Женщина на иномарке сбила 11-летнего велосипедиста во дворе в Выксе

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-25T13:25:20+03:00

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Пятиклассник пострадал в дорожно-транспортном происшествии в городе Выксе Нижегородской области. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла во вторник, 24 сентября 2019 года, возле дома №40 по улице Красные Зори. 29-летняя женщина с водительским стажем 10 лет, управляя автомобилем «Тойота», выезжая из двора, наехала на велосипедиста, который в этот момент двигался по тротуару.

В результате аварии пострадал юный велосипедист – 11-летний ученик пятого класса. Школьник был доставлен в ЦРБ, где его осмотрели и оказали первую медицинскую помощь, после чего отпустили. В момент ДТП он находился без сопровождения взрослых.

Напомним, шесть человек пострадали в аварии с трамваем и автобусом в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU