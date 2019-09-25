Мужчина напал с ножом на бывшую возлюбленную в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-25T12:27:16+03:00

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В Нижегородской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в попытке зарезать свою бывшую возлюбленную. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Богородском районе. В полицию обратилась сама пострадавшая женщина – она рассказала, что ее бывший сожитель напал на нее с ножом и нанес ранение в область живота. По словам потерпевшей, это случилось ранним утром, когда она выходила из подъезда. Мужчина ударил ее ножом, после чего выбежал на улицу и скрылся с места происшествия. Раненую женщину госпитализировали в районную больницу.

Вскоре участковый уполномоченный задержал подозреваемого – 52-летнего жителя соседней республики. Он объяснил полицейским, что на преступление пошел из-за того, что приревновал потерпевшую, а в момент нападения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование уголовного дела продолжается. Злоумышленнику может грозить до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU