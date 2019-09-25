Владимир Панов в третий раз встретится с жителями Автозавода

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-25T11:54:42+03:00

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов открывает третий цикл встреч с жителями города – и снова начнет с Автозаводского района. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Первая встреча состоится уже сегодня, 25 сентября 2019 года. Она по традиции пройдет во Дворце культуры ОАО «ГАЗ» по адресу: улица Героя Смирнова, дом 12. Начало мероприятия – в 18:30, прийти могут все желающие. На встрече будут присутствовать руководители структурных подразделений городской администрации, которые также будут отвечать на вопросы жителей района.

Напомним, Владимир Панов проводит открытые встречи с жителями города с начала 2018 года – первая встреча с автозаводцами состоялась 27 февраля 2018 года. Всего за этот период прошло уже 16 выездных встреч с жителями районов.

ИСТОЧНИК KP.RU