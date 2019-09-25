Нижегородское «Торпедо» обыграло «Динамо» из Минска в овертайме

СЕГОДНЯ 11:39 2019-09-25T11:39:53+03:00

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Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» обыграл минское «Динамо» в матче во вторник, 24 сентября 2019 года. Об этом сообщается на сайте нижегородской команды.

Матч прошел в Нижнем Новгороде и завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

Первый период оказался богатым на события – буквально за минуту до его окончания счет удалось открыть Тему Пулккинену, а уже через 23 секунды Даниил Ильин в меньшинстве восстановил равновесие – 1:1.

В первой половине второго периода нижегородцам удалось вырваться вперед и довести счет до 3:1 в свою пользу, однако минчане и не думали сдаваться – в третьем периоде буквально за минуту закатили две шайбы подряд. Однако в овертайме нижегородские хоккеисты все же забили решающий гол.Таким образом, у минчан оказалась прервана победная серия из трех матчей.

ИСТОЧНИК KP.RU