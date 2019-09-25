Стали известны подробности жуткого ДТП с автобусом и трамваем на Автозаводе

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-25T10:51:40+03:00

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В Нижнем Новгороде стали известны подробности страшного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в центре Автозаводского района – напомним, 24 сентября 2019 года там столкнулись автобус и трамвай. Как выяснилось, причиной аварии стало то, что водитель автобуса поехал через перекресток на красный свет.

- Авария произошла около 12:10 на проспекте Ленина, 100. 55-летний водитель автобуса ЛиАЗ, двигавшегося по маршруту №11, столкнулся с трамваем при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В результате аварии пострадали шесть человек. В основном это пассажиры автобуса – женщины в возрасте 67, 71, 35, 39 и 53 лет. Все они получили ушибы – у кого мягких тканей головы, у кого колена, у кого груди. Кроме того, пострадала 43-летняя пассажирка трамвая – у нее диагностирован ушиб крестца.

ИСТОЧНИК KP.RU