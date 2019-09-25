Все школы, больницы и детские сады Нижнего Новгорода получили тепло

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-25T09:51:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Все школы, больницы и детские сады Нижнего Новгорода, находящиеся в зоне ответственности «Теплоэнерго», обеспечены теплом по состоянию на восемь часов утра среды, 25 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

- Также подведено тепло к большинству жилых домов в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах, - добавили в пресс-службе компании. – Теперь основной объем работ предстоит выполнить жилищным организациям – ДУКам и ТСЖ. Они осуществляют пусковые и регулировочные работы на внутридомовых системах: открытие задвижек, продувка стояков. Все эти работы могут занять до семи-десяти дней.

Напомним, отопительный сезон в 2019 году стартовал в Нижнем Новгороде с 23 сентября. Для его начала необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха не превышала +8 градусов Цельсия в течение пяти дней подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU