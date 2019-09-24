Нижегородский альпинист заблудился в горах Таджикистана

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-24T17:00:18+03:00

К счастью, спасатели нашли его менее чем за сутки

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58-летний нижегородец заблудился в горах Таджикистана в минувшее воскресенье, 22 сентября 2019 года. Об этом сообщается на сайте комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.

Мужчина вместе со своей 39-летней спутницей из Владикавказа потерялся в Фанских горах на севере Таджикистана. Они отправились осмотреть заинтересовавший их хребет, но вовремя не вернулись к своей группе. Тогда руководитель отряда забил тревогу и позвонил спасателям.

Спасатели незамедлительно выехали на место, проверили маршрут и последние координаты альпинистов. Поиски заняли в общей сложности около 19 часов и проходили на высоте более 2000 метров. К счастью, в итоге спасательная экспедиция увенчалась успехом: альпинисты были найдены и доставлены в лагерь. От медицинской помощи мужчина и женщина отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU