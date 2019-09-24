2019-09-24T16:03:09+03:00
Общество

Горячая линия по вопросам отопления начала работать в Нижегородской области

Звонить можно круглосуточно
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Горячая линия по вопросам пуска тепла начала свою работу в Нижегородской области с 24 сентября 2019 года. Об этом со ссылкой на Государственную жилищную инспекцию региона сообщает пресс-служба областного правительства.

Телефонная горячая линия посвящена вопросам пуска тепла в жилые дома и соблюдению температурного режима в помещениях. Звонить на нее следует, если обращения в ДУК не привели к желаемому результату. Горячая линия работает круглосуточно по номеру телефона 430-79-19.

Напомним, отопительный сезон стартовал в Нижегородской области с понедельника, 23 сентября 2019 года. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, отопительный период должен начинаться после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура не превышает восемь градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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