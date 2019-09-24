2019-09-24T15:37:39+03:00
Общество

Глеб Никитин призвал активнее бороться с недобросовестными подрядчиками

Соответствующее поручение губернатор дал на оперативном совещании 24 сентября
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил активнее выявлять недобросовестных подрядчиков и бороться с ними. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании в областном правительстве во вторник, 24 сентября 2019 года.

Глеб Никитин отметил, что недобросовестные подрядчики мешают выполнению нацпроектов и важнейших программ – например, проведению капремонта многоквартирных домов.

- Нужно, чтобы подрядчики понимали свою ответственность и осознанно не шли на нарушения. Конкурентная борьба на этапе торгов не должна приводить к срыву сроков, - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона попросил руководителя нижегородского УФАС Ленара Шафигуллина активизировать совместную работу по ведению реестра недобросовестных поставщиков. Кроме того, министерству ЖКХ и энергетики региона дано поручение подготовить справку о том, как надо готовиться к торгам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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