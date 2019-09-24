Неизвестный водитель сбил велосипедиста под Арзамасом и скрылся
Велосипедист пострадал под колесами автомобиля в Нижегородской области в понедельник, 23 сентября 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Согласно информации, авария произошла около половины девятого вечера на 284-м километре автодороги Владимир – Муром – Арзамас. По всей видимости, водитель не заметил в темноте мужчину, передвигавшегося на велосипеде, и сбил его. После аварии автомобилист даже не остановился – сразу же уехал прочь.
В результате ДТП велосипедист – 43-летний мужчина – получил ушиб и ссадины левой голени. Он был доставлен в больницу, где его осмотрели и оказали первую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.
Виновник ДТП в настоящее время находится в розыске, его личность устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU