Неизвестный водитель сбил велосипедиста под Арзамасом и скрылся

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-24T13:59:56+03:00

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Велосипедист пострадал под колесами автомобиля в Нижегородской области в понедельник, 23 сентября 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, авария произошла около половины девятого вечера на 284-м километре автодороги Владимир – Муром – Арзамас. По всей видимости, водитель не заметил в темноте мужчину, передвигавшегося на велосипеде, и сбил его. После аварии автомобилист даже не остановился – сразу же уехал прочь.

В результате ДТП велосипедист – 43-летний мужчина – получил ушиб и ссадины левой голени. Он был доставлен в больницу, где его осмотрели и оказали первую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Виновник ДТП в настоящее время находится в розыске, его личность устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU