2019-09-24T12:27:19+03:00
Общество

Для нижегородских аграриев создадут специальный портал

Соответствующее соглашение подписали минимущества Нижегородской области и АО «Энвижн Групп»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Портал для аграриев будет создан в Нижегородской области – соответствующее соглашение подписали региональное министерство имущественных и земельных отношений и АО «Энвижн Груп», сообщает пресс-служба областного правительства.

Уже в этом году будет создан так называемый агронавигатор, с помощью которого аграрии смогут заключать контракты, подбирать персонал, осуществлять покупки и продажи, договариваться о поставках, а также получать юридические и бухгалтерские услуги.

- В Нижегородской области активно ведется работа по поддержке сельского хозяйства и вовлечению в оборот неиспользуемых земель. Создание портала ускорит работу фермеров, а гражданам позволит покупать качественную продукцию, - отметил министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов.

Напомним, в 2019 году в Нижегородской области планируется ввести в оборот 19 тысяч га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, что почти на тысячу га больше, чем в 2018 году.

- Первоочередной задачей является вовлечение в оборот неиспользуемой пашни, которую возможно ввести в оборот без значительных финансовых затрат, - говорил ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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