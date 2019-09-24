Для нижегородских аграриев создадут специальный портал
Портал для аграриев будет создан в Нижегородской области – соответствующее соглашение подписали региональное министерство имущественных и земельных отношений и АО «Энвижн Груп», сообщает пресс-служба областного правительства.
Уже в этом году будет создан так называемый агронавигатор, с помощью которого аграрии смогут заключать контракты, подбирать персонал, осуществлять покупки и продажи, договариваться о поставках, а также получать юридические и бухгалтерские услуги.
- В Нижегородской области активно ведется работа по поддержке сельского хозяйства и вовлечению в оборот неиспользуемых земель. Создание портала ускорит работу фермеров, а гражданам позволит покупать качественную продукцию, - отметил министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов.
Напомним, в 2019 году в Нижегородской области планируется ввести в оборот 19 тысяч га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, что почти на тысячу га больше, чем в 2018 году.
- Первоочередной задачей является вовлечение в оборот неиспользуемой пашни, которую возможно ввести в оборот без значительных финансовых затрат, - говорил ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
ИСТОЧНИК KP.RU