СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-24T11:44:31+03:00

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Конгресс народов России состоится в Нижнем Новгороде в среду, 25 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Тема мероприятия звучит так: «Государственная национальная политика Российской Федерации: традиции, инновационные подходы и новые вызовы». Конгресс пройдет в рамках Всероссийского научно-промышленного этнографического форума «Будущее России». Организатором мероприятия являются министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

В пленарном заседании примет участие заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Сергей Тарасов, представители Федерального агентства по делам национальностей, ведущие ученые в сфере этноконфессиональных отношений и общественные деятели.

В программе Конгресса состоится обсуждение различных аспектов реализации государственной национальной политики Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU