2019-09-24T09:33:18+03:00
Общество

Движение на проспекте Гагарина временно перекроют из-за хоккейного матча

Ограничения коснутся участка проезда от дома №27 до дома №29Д
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Движение транспорта на участке проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде будет временно прекращено из-за проведения хоккейного матча во вторник, 24 сентября 2019 года. Об этом со ссылкой на департамент транспорта сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, ограничения вступили в силу в семь часов утра и продлятся до десяти часов вечера. Они связаны с проведением хоккейных матчей Чемпионата КХЛ, Чемпионата ВХЛ, Чемпионата МХЛ сезона 2019-2020 годов.

- Будет временно прекращено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина на участке от дома №27 до дома №29Д. Объехать зону проведения мероприятия можно будет по прилегающим улицам, - отметили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, "Торпедо" сегодня сразится с минским "Динамо".

ИСТОЧНИК KP.RU

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