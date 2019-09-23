2019-09-23T18:08:27+03:00
Общество

Фонтан на Черном пруду открылся после ремонта

В настоящее время завершен ремонт всех фонтанов в Нагорной части
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нагорной части Нижнего Новгорода завершился ремонт всех фонтанов, которые планировалось отремонтировать в этом году. Об этом заявил заместитель мэра города Виктор Сдобняков в ходе открытия после восстановления фонтана на Черном пруду.

По словам заместителя генерального директора ООО «ГИС» Сергея Быченкова, на восстановление фонтана в Чернопрудском переулке заняло около месяца. Теперь там обновлена чаша фонтана, подготовлено новое техническое помещение, выполнены гидравлические расчеты, установлена система очистки воды и сделана ночная подсветка.

Кроме того, сейчас продолжается реконструкция фонтанов в Заречной части города: на улицах Есенина, Никиты Рыбакова, Московском шоссе, площади Буревестника и проспекте Ильича, а также возле гостиницы «Заречная» в Ленинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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