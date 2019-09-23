Фонтан на Черном пруду открылся после ремонта
В Нагорной части Нижнего Новгорода завершился ремонт всех фонтанов, которые планировалось отремонтировать в этом году. Об этом заявил заместитель мэра города Виктор Сдобняков в ходе открытия после восстановления фонтана на Черном пруду.
По словам заместителя генерального директора ООО «ГИС» Сергея Быченкова, на восстановление фонтана в Чернопрудском переулке заняло около месяца. Теперь там обновлена чаша фонтана, подготовлено новое техническое помещение, выполнены гидравлические расчеты, установлена система очистки воды и сделана ночная подсветка.
Кроме того, сейчас продолжается реконструкция фонтанов в Заречной части города: на улицах Есенина, Никиты Рыбакова, Московском шоссе, площади Буревестника и проспекте Ильича, а также возле гостиницы «Заречная» в Ленинском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU