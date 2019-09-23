2019-09-23T17:26:20+03:00
Общество

Посмотреть стоимость лечения по ОМС можно на Госулугах

Нижегородцы стали активнее заходить в личный кабинет «Мое здоровье»
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородцы стали активнее интересоваться стоимостью лечения, которое они прошли по полису ОМС. Согласно статистике, жители нашего города стали заходить на эту страничку в 71 раз чаще, чем в прошлом году. Об этом сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области Светлана Малышева.

В личном кабинете каждый нижегородец может узнать обо всех оказанных ему услугах, а также об их стоимости. Кроме того, на Госуслугах есть информация о том, к какой поликлинике вы прикреплены, получить сведения о страховой медицинской организации, выдавшей вам полис ОМС, а также записаться на прием к врачу и даже вызвать врача на дом.

Однако, если вы заметили, что на вашей личной страничке стоят предоставленные услуги, которые вы получали или платили за них самостоятельно, сразу же обратитесь в страховую медицинскую компанию, которая выдала вам полис.

- Пациенты в данном случае выступают в роли общественных активистов, помогают вести контроль над использованием средств, которые государство выделяет на оплату медицинской помощи, оказанной по ОМС, - говорит Светлана Малышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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