2019-09-23T16:47:27+03:00
Общество

Начало отопительного сезона в Нижнем Новгороде: АО «Теплоэнерго» включили тепло в 40 процентах жилых домов

Батареи потеплели в 95 процентах школ и детских садов
Юлия ДАНЧЕНКО
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В АО «Теплоэнерго» сообщили, что на 15.00 23 сентября тепло получили 95 процентов школ и детских садов Нижнего Новгорода. Кроме того, батареи включили в 2 228 жилых домах, что составляет 40 процентов от всех жилых домов, которые обслуживает Теплоэнерго.

- Еще до официального старта отопительного периода большинство детских садов и школ в зоне ответственности компании получили тепло, - рассказал генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин. - По состоянию на пятницу, 20 сентября, 80 процентов детских садов и школ получали теплоноситель.

Пуск тепла продолжается. И с каждым днем увеличивается число счастливых нижегородцев, в чьих квартирах появляется отопление.

Напомним, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал распоряжение о начале отопительного сезона.

- Распоряжение о начале отопительного сезона вышло сегодня, 23 сентября, поэтому только сегодня началась регулировка систем, - рассказал «Комсомольской правде - Нижний Новгород» пресс-секретарь Ассоциации ДУКов Михаил Песин.

Как правило, для того, чтобы тепло дошло до квартир нижегородцев, необходимо два-три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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