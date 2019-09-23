В Дзержинске завершился ремонт Игумновского шоссе

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-23T14:24:44+03:00

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В городском округе Дзержинск завершился ремонт Игумновского шоссе. Рабочие сняли старый неровный асфальт, укрепили обочины, проложили новое покрытие и нанесли резметку на участке подъезда к Игумново. Общая протяженность дороги – 5,5 километров.

Как пояснили в пресс-службе правительства Нижегородской области, работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После окончания ремонта дорога была принята комиссией ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».

Напомним, на сегодняшний день в регионе уже проложено более 4,4 миллиона квадратных метров дорог. По словам министра транспорта и автомобильных дорог Павла Саватеева, капремонт дорог должен завершиться в ближайшие две недели, до 1 октября. Все подрядчики, которые нарушат сроки выполнения работ, будут привлечены к ответственности в виде штрафа за каждый день просрочки.

ИСТОЧНИК KP.RU