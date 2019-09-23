2019-09-23T14:05:19+03:00
Общество

Жители Нижнего Новгорода смогут пожаловаться на работу ливневок по «горячей линии»

Звонки будут приниматься 27 сентября
Валерия ГРОМОВА
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В эту пятницу, 27 сентября 2019 года, в Нижнем Новгороде пройдет «горячая» телефонная линия по вопросам работы сетей ливневой канализации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На вопросы местных жителей будут отвечать сотрудники департамента благоустройства. Высказать свои жалобы можно будет с 9:00 до 11:00 по телефону: 433-75-71.

Ранее мы сообщали, что в 2018 году решено было заключить концессионное соглашение по реконструкции и строительству новых участков ливневой канализации в Нижнем Новгороде. Специально для этого «Нижегородским водоканалом» было создано дочернее предприятие. Однако проект до сих пор так и не обрел реальных очертаний. Три месяца назад стало известно, что концессионное соглашение о реконструкции подпишут в декабре 2019 года. Что касается финансовой части вопроса, то тут данные тоже расходятся. Разные эксперты называют разные цифры – от 500 миллионов до 30 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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