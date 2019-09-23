2019-09-23T11:41:11+03:00
Общество

Площадь Минина и Пожарского частично перекрыли для движения на две недели

Это связано с проведением ярмарки «Осенний дар»
Валерия ГРОМОВА
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Рано утром 23 сентября в Нижнем Новгороде перекрыли для движения часть площади Минина и Пожарского. Автомобилистам придется искать пути объезда в ближайшие две недели – ограничения будут сняты лишь 5 октября. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения.

Речь идет об участке рядом с памятником Чкалову – от улицы Минина до Верхневолжской набережной.

Изменения связаны с проведением ярмарки «Осенний дар». Там в течение двух недель будут представлены колбасные, молочные, плодоовощные, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукция пчеловодства, а также подарки и сувениры ручной работы.

- В целях обеспечения безопасности товаров животного происхождения на ярмарке будет работать выездная ветеринарная лаборатория городского Госветуправления, - уточнили в пресс-службе горадминистрации.

Ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00 с 26 сентября по 4 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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