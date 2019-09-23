Всероссийский экосубботник «Зеленая Россия» прошел в Нижегородской области 21 сентября

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-23T11:21:57+03:00

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С 7 по 28 сентября 2019 года во всех регионах страны проходит всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Нижегородская область тоже поддержала это мероприятие – в минувшую субботу, 21 сентября, в Нижнем Новгороде, Ветлуге, Павлове, Тоншаеве и Чкаловске прошла генеральная уборка.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в Нижнем Новгороде были очищены берег реки Старка и территория памятника природы регионального значения «Озеро Больничное». На уборку вышли более 200 человек, которые собрали свыше 500 мешков мусора.

На Больничном озере вместе с жителями убирался заместиель губернатора Нижегородской области Андрей Харин.

- Мусора на берегу озера скопилось достаточно много. За один раз убрать не получилось, но мы проведем работу с администрацией района, чтобы здесь был наведен порядок. Также мы своим примером, примером активистов, показываем людям, что убираться нужно не только в режиме субботников. Это необходимо всем взять за правило - после каждого выхода на природу выбрасывать за собой мусор, - подчеркнул чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU