145 незаконных рекламных конструкций убрали в Нижнем Новгороде за неделю

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-23T10:29:10+03:00

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За прошедшую неделю, с 16 по 20 сентября 2019 года, в Нижнем Новгороде были демонтированы 145 незаконных рекламных конструкций. Об этом со ссылкой на МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (ГЦГиА) сообщили в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что 23 объекта были добровольно убраны собственниками, а остальные 122 – силами центра. Кроме того, за пять дней обнаружили еще 152 незаконные конструкции, большинство из которых расположены в Советском и Ленинском районах.

Материалы в отношении несогласованных конструкций уже переданы в контролирующие органы. Теперь виновные лица будут привлечены к ответственности. Напомним, им грозит от полумиллиона до миллиона рублей штрафа. После демонтажа объекты хранятся в течение 30 дней – их можно забрать только после оплаты.

Ранее сообщалось, что по инициативе мэра города Владимира Панова на базе МКУ «ГЦГиА» сформировано отдельное подразделение, которому поручено проводить выявление и демонтаж незаконных рекламных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU