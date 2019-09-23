Четыре человека погибли на пожарах в Нижегородской области за минувшие выходные

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-23T09:50:49+03:00

Кроме того, спасатели принимали участие в ликвидации 30 ДТП

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За минувшие выходные, 21 и 22 сентября 2019 года, в Нижегородской области произошли 22 пожара, на которых погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Двое погибли на пожаре в Большеболдинском районе в селе Чиресь. На улице Новая загорелся трехквартирный жилой дом. Огонь повредил имущество и внутреннюю отделку на площади 60 квадратных метров. Причина случившегося сейчас устанавливается.

Всего за выходные на пожарах был спасен один человек, эвакуированы – девять, еще один получил травмы и был госпитализирован. Ведомство отмечает, что чрезвычайных ситуаций за последние два дня не произошло. Очагов природных пожаров также не было зарегистрировано. В воде никто не погиб.

Кроме того, спасатели принимали участие в ликвидации 30 ДТП, где погибли два человека, еще 34 пострадали.

Напомним, причиной массовых происшествий стала непогода, обрушившаяся на Нижегородскую область в виде дождя и снега. Температура воздуха опустилась практически до нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU