Медвежонок зашел в деревню в Нижегородской области
Медвежонок зашел в деревню Черная Маза Лысковского района Нижегородской области. Об этом со ссылкой на региональный госохотнадзор сообщает пресс-служба областного правительства.
- Осенью медведи набирают вес и готовятся к зимней спячке, и в населенные пункты обычно заходят ради легкодоступной пищи, - объяснил заместитель начальника Лысковского межрайонного отдела госохотнадзора Николай Беляев.
Местные жители умилялись медвежонку и подкармливали его рыбой и овощами. Однако приручать дикого зверя не стоит – когда он вырастет, он может снова прийти к месту, где его кормили, но уже будет представлять серьезную опасность для людей.
Чтобы обезопасить людей, медвежонка поймал и отвезли в лес, подальше от населенных пунктов. А чтобы мишка не попытался найти дорогу к людям, перед ним выложили овес – любимое лакомство косолапых.
ИСТОЧНИК KP.RU