Медвежонок зашел в деревню в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 20:27 2019-09-22T20:27:44+03:00

Малыша вернули в лес, чтобы он готовился к зимней спячке

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Медвежонок зашел в деревню Черная Маза Лысковского района Нижегородской области. Об этом со ссылкой на региональный госохотнадзор сообщает пресс-служба областного правительства.

- Осенью медведи набирают вес и готовятся к зимней спячке, и в населенные пункты обычно заходят ради легкодоступной пищи, - объяснил заместитель начальника Лысковского межрайонного отдела госохотнадзора Николай Беляев.

Местные жители умилялись медвежонку и подкармливали его рыбой и овощами. Однако приручать дикого зверя не стоит – когда он вырастет, он может снова прийти к месту, где его кормили, но уже будет представлять серьезную опасность для людей.

Чтобы обезопасить людей, медвежонка поймал и отвезли в лес, подальше от населенных пунктов. А чтобы мишка не попытался найти дорогу к людям, перед ним выложили овес – любимое лакомство косолапых.

ИСТОЧНИК KP.RU