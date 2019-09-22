2019-09-22T17:21:51+03:00
Происшествия

40-летнего наркомана задержали в Павлове

У мужчины был обнаружен пакетик с запрещенным веществом
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Факт незаконного оборота наркотиков пресекли полицейские в городе Павлово Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, инцидент произошел на улице Павлов Перевоз. Внимание сотрудников патрульно-постовой службы привлек 40-летний мужчина, который странно себя вел – словно находился в состоянии наркотического опьянения. Его задержали, а в кармане у него обнаружился полиэтиленовый пакетик с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это было наркотическое средство массой 0,817 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что более 30 заключенных с ВИЧ остались без лечения в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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