40-летнего наркомана задержали в Павлове
Факт незаконного оборота наркотиков пресекли полицейские в городе Павлово Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Согласно информации, инцидент произошел на улице Павлов Перевоз. Внимание сотрудников патрульно-постовой службы привлек 40-летний мужчина, который странно себя вел – словно находился в состоянии наркотического опьянения. Его задержали, а в кармане у него обнаружился полиэтиленовый пакетик с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это было наркотическое средство массой 0,817 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Расследование продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что более 30 заключенных с ВИЧ остались без лечения в Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU