2019-09-21T13:05:19+03:00
Общество

Нижегородцы примут участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя»

Мероприятие пройдет в Москве с 2 по 5 октября
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородцы примут участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя», который пойдет с 2 по 5 октября в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на Министерство энергетики России.

На форуме будут обсуждаться цели и задачи национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология», а также внедрение энергоэффективных и цифровых технологий при реализации национальных проектов.

- Особое внимание будет уделено региональной практике комплексного подхода к развитию городских пространств при реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и проектов модернизации коммунальной инфраструктуры, - говорят организаторы.

Кроме того, участники форума обсудят все актуальные проблемы, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики.

- Основная цель форума – демонстрация перспектив российского топливно энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики, - обращают внимание организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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