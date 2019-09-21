Ярмарки вакансий пройдут в центрах занятости населения 13 районов Нижегородской области

СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-21T09:07:59+03:00

Мероприятия будут проходить с 23 сентября по 10 октября

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В центрах занятости населения 13 районов Нижегородской области пройдут ярмарки вакансий. Об этом сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.

Жители районов смогут узнать о состоянии рынка труда. Специалисты на месте могут помочь всем пришедшим найти работу, расскажут о существующих курсах повышения квалификации, а также о профессиональной подготовке для безработных граждан. Более того, сразу же на ярмарке соискатели могут пройти собеседование с некоторыми работодателями.

Для тех, кто не сможет найти нужную вакансию специалисты центра занятости расскажут, как написать конкурентоспособное резюме, а также объяснят, как в будущем искать актуальные вакансии в банке вакансий.

Кроме того, на ярмарке будут присутствовать юристы, у которых можно будет проконсультироваться по вопросам трудоустройства.

Ярмарки вакансий пройдут с 23 сентября по 10 октября в Богородском, Вачском, Ветлужском, Володарском, Воскресенском, Гагинском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сергачском районах Нижегородской области, а также в Дзержинске, Первомайске, Сарове и Шахунье.

ИСТОЧНИК KP.RU