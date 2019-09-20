В Нижнем Новгороде прошло обсуждение эффективной подготовки кадров для местной экономики

СЕГОДНЯ 18:04 2019-09-20T18:04:35+03:00

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Глава региона Глеб Никитин открыл совещание «Региональная модель оценки качества подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций» 20 сентября. Участие в мероприятии приняли глава Рособрнадзора Сергей Кравцов и региональный министр образования Сергей Злобин, передает пресс-служба облправительства.

По словам Кравцова, сегодня система оценки качества среднего профессионального образования отсутствует. При этом оценить подготовку учащихся общеобразовательных организаций можно, исходя из результатов всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Чтобы решить этот вопрос, надо внедрить модель оценки качества подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций.

Как отметил губернатор Нижегородской области, главными направлениями региональной модели станут модернизация профессионального образования, в том числе через внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, развитие цифровых возможностей учреждений и индивидуализация образовательных программ и процессов.

- В дальнейшем это позволит обеспечить системную работу по трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций в соответствии с запросами на рынке труда, - считает глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU