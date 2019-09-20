Арзамас получит деньги на реставрацию драмтеатра и художественного музея
Арзамас вошел в список городов, которые получат средства на реставрацию исторических объектов. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, утверждена программа «малых» инвестиций для Арзамаса в рамках проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений». Проект финансирует Новый банк развития стран БРИКС.
В целях повышения туристической привлекательности города запланирована реконструкция драмтеатра, историко-художественного музея и здания бывшего кинотеатра «Искра».
Мэр Арзамаса Александр Щелоков уверен: в комплексе с мероприятиями паломническо-туристического кластера «Арзамас - Дивеево - Саров» проект позволит сохранить историческую ценность и повысить туристическую привлекательность города.
- Наша задача - преломить тенденцию восприятия туристами Арзамаса как города-транзита, - заявил чиновник.
ИСТОЧНИК KP.RU