Тепло пришло в детские сады и школы Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-20T14:55:05+03:00

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Более половины объектов социальной сферы Нижнего Новгорода получили тепло. По состоянию на утро 20 сентября теплоноситель получают 362 школы, детсада, больницы, а также учреждения культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба компании «Теплоэнерго».

Отметим, что отопление было включено в этих учреждениях по заявкам их руководителей.

Ранее сообщалось, что по поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова «Теплоэнерго» начало подачу тепла в детские сады и школы досрочно, с 18 сентября. В общей сложности к сетям компании подключено более 680 социальных объектов, из которых 242 - детские сады и 168 - школы.

«Комсомольская правда» рассказывала, что официально отопительный сезон стартует в Нижегородской области с 23 сентября. По словам главы министерства ЖКХ Андрея Черткова, даты начала отопительного сезона связаны с резким похолоданием, которое обрушилось на Нижегородскую область в минувшие выходные. В министерстве также напомнили, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг, отопительный период должен начинаться на шестой день, когда среднесуточная температура не превышает восьми градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU