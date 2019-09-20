Пилотный проект по оценке качества высшего образования может быть реализован в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 14:34 2019-09-20T14:34:52+03:00

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Глава региона Глеб Никитин встретился с руководителем Рособрнадзора Сергеем Кравцовым 20 сентября, чтобы обсудить сотрудничество Нижегородской области и ведомства. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

По словам губернатора, стратегическим направлением для региона является выстраивание работы Научно-образовательного центра (НОЦ), который создается в рамках нацпроекта «Наука». Также есть желание вместе с Рособрнадзором реализовать пилотный проект по оценке качества высшего образования.

- Наша задача, чтобы нижегородский вузовский комплекс внутри НОЦ стал ведущим комплексом страны и был конкурентоспособным в международном пространстве, - отметил Никитин.

В свою очередь Сергей Кравцов добавил, что в регионе успешно развиваются научные центры, вузы и школы.

- Понятно, что нужно идти дальше и есть определенные проблемы с увязкой программ высших учебных заведений с потребностями рынка труда. Поэтому мы с радостью окажем поддержку по всем направлениям, которые вы назвали, - заявил глава Рособрнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU