СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-20T14:06:57+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о реализации нацпроекта «Экология» на заседании коллегии Минприроды РФ, которое прошло в Москве 19 сентября под председательством главы ведомства Дмитрия Кобылкина. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Сегодня регион участвует в шести федеральных экологических проектах. Финансирование «Сохранения лесов» - более 260 млн рублей. В рамках этого проекта, к примеру, планируется увеличить площадь лесопользования. На «Оздоровление Волги» выделено свыше 3,4 млрд рублей. Большинство мероприятий проекта являются переходящими на 2020 год. Но некоторые объекты предстоит ввести в эксплуатацию под конец 2019 года.

По проекту «Чистая страна» работа ведется в двух направления: ликвидация семи незаконных свалок площадью 101,95 га (финансирование в 2019-2021 году - более 714 млн рублей) и ликвидация трех объектов накопленного экологического вреда («Черная дыра», «Белое море» и полигон ТБО «Игумново»).

Три мусоросортировочных комплекса ТКО планируется ввести в эксплуатацию в рамках «Формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами». Сумма инвестиций по проектам в Арзамасском, Уренском районах и округе Навашинский - более 2 млрд рублей.

В рамках проекта «Чистой воды» на 2019 год в регионе запланированы три мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения - в Арзамасском, Шарангском районах и Шахунье.

ИСТОЧНИК KP.RU