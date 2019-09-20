2019-09-20T13:51:56+03:00
Общество

Нижегородцы добились ремонта кровли дома № 185а по Гордеевской улице

Работы выполнены после обращения жильцов к мэру Владимиру Панову
Анна МИГАЛОВА
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
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Городская управляющая компания отремонтировала кровлю жилого дома № 185а по Гордеевской улице в Нижнем Новгороде. С просьбой привести крышу в порядок жители обратились к мэру Владимиру Панову, передает пресс-служба горадминистрации.

По словам нижегородки Марины Львовой, прохудившаяся крыша могла в любой момент рухнуть. При малейшем дождике приходилось подставлять таз, чтобы вода не растекалась по полу.

- Владимир Панов и помог нам в этом деле. Крышу мне, наконец-то, покрыли. Теперь я очень довольна, - рассказала местная жительница.

Вдобавок ко всему по просьбам нижегородцев там вместо полуразрушенного установлен новый уличный туалет.

- Из бюджета города были выделены средства в рамках постановления № 906. Был найден подрядчик, который выполнил эти работы, - пояснил директор Городской управляющей компании Дмитрий Луконин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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