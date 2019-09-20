Нижегородцы добились ремонта кровли дома № 185а по Гордеевской улице
Городская управляющая компания отремонтировала кровлю жилого дома № 185а по Гордеевской улице в Нижнем Новгороде. С просьбой привести крышу в порядок жители обратились к мэру Владимиру Панову, передает пресс-служба горадминистрации.
По словам нижегородки Марины Львовой, прохудившаяся крыша могла в любой момент рухнуть. При малейшем дождике приходилось подставлять таз, чтобы вода не растекалась по полу.
- Владимир Панов и помог нам в этом деле. Крышу мне, наконец-то, покрыли. Теперь я очень довольна, - рассказала местная жительница.
Вдобавок ко всему по просьбам нижегородцев там вместо полуразрушенного установлен новый уличный туалет.
- Из бюджета города были выделены средства в рамках постановления № 906. Был найден подрядчик, который выполнил эти работы, - пояснил директор Городской управляющей компании Дмитрий Луконин.
ИСТОЧНИК KP.RU