В Нижнем Новгороде перекроют движение транспорта из-за легкоатлетической эстафеты

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-20T11:09:54+03:00

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В связи с подготовкой и проведением легкоатлетической эстафеты в Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода.

- Движение транспорта будет временно ограничено с 6:00 до 19:00 21 сентября на площади Минина на участке от Верхневолжской набережной до улицы Варварской, улице Ульянова на участке от дома № 2 до площади Минина и Пожарского, по улице Минина на участке от площади Сенной до площади Минина и Пожарского.

Также движение транспорта будет ограничено по улице Фрунзе на участке от Верхневолжской набережной до улицы Минина, улице Провиантской на участке от Верхневолжской набережной до улицы Минина, улице Семашко на участке от Верхневолжской набережной до улицы Минина, улице Нестерова на участке от Верхневолжской набережной до улицы Минина, улице Пискунова на участке от Верхневолжской набережной до улицы Минина, а также по Музейному переулку и по Георгиевскому съезду.

Уже известно, что на время проведения мероприятия объезд будет организован по прилегающим улицам.

ИСТОЧНИК KP.RU