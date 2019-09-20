2019-09-20T09:53:07+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» в упорной борьбе уступило «Сочи» 19 сентября

Команда сравняла счет после 0:4, но проиграла в основное время
Юлия ИСАЕВА
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В четверг, 19 сентября, в Сочи прошел очередной матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Местная одноименная команда принимала в гостях нижегородское «Торпедо». Игра оказалась очень напряженной и непредсказуемой.

В первом периоде ХК «Сочи» в большинстве забросил шайбу в ворота «Торпедо». До перерыва ход матча не изменился, и в раздевалку хоккеисты уходили при счете 0:1.

А вот вторая двадцатиминутка заставила болельщиков поволноваться. Зрелищных моментов было очень много. Сначала шайбы залетали только в ворота нижегородского клуба, в какой-то момент цифры на табло показали сокрушительные 0:4. Казалось бы, надежды нет. Но Михаил Варнаков все-таки забросил первую шайбу. Перед третьим периодом счет был 1:4.

Дальше происходило невероятное: буквально за несколько минут «Торпедо» сравняло счет до 4:4. Эмоциям на трибунах не было предела. Однако вырвать победу у «Сочи» нижегородцам не удалось – за полторы минуты до финального свистка хозяева льда забросили последнюю шайбу. Счет встречи – 4:5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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