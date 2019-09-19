2019-09-19T18:25:42+03:00
Общество

«Поезда здоровья» побывали в 105 населенных пунктах Нижегородской области

За все время работы обследования прошли примерно 15 тысяч сельских жителей
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.
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Почти 15 тысяч сельских жителей прошли обследования в «Поездах здоровья». С 16 апреля 2019 года мобильные лечебно-диагностические лаборатории побывали в 105 населенных пунктах 38 районов Нижегородской области, передает пресс-служба облправительства.

Большая часть пациентов воспользовалась услугами офтальмолога и невролога. За указанный период специалисты провели примерно 17 тысяч исследований (ФЛГ, ЭКГ, УЗИ, ММГ, онкоцитология). Было выявлено 2,4 тысячи заболеваний, в том числе 195 случаев подозрений на злокачественные новообразования.

- Основные наши пациенты - люди пожилого возраста, большей частью старше 70 лет. Добраться не только до Нижнего Новгорода, но и до центральной районной больницы им бывает тяжело. А здесь они получают возможность обследоваться у узких специалистов, сдать анализы, получить консультации по лечению, - поделился руководитель северного «Поезда здоровья» Николай Чесноков.

Отметим, что инициатива главы региона Глеба Никитина по созданию «Поездов здоровья» помогает решать задачи сразу нескольких федеральных и областных проектов, которые реализуются в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В первую очередь это борьба с сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями, а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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