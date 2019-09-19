2019-09-19T18:07:42+03:00
Общество

В Нижегородской области стартовал отбор в молодежный кадровый резерв «Команды Правительства»

Заявки принимаются до 2 ноября
Анна МИГАЛОВА
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Отбор в молодежный кадровый резерв «Команды Правительства» стартовал 19 сентября. по словам заместителя губернатора Андрея Бетина, проект направлен на поиск и поддержку инициативной молодежи - потенциальных сотрудников органов государственной и муниципальной власти. Заявки принимаются до 2 ноября.

- Молодежь - основная сила региона, его главный стратегический и кадровый ресурс. Проект создается исключительно для того, чтобы молодые люди получили возможность заявить о себе, воплотить свои социальные идеи, - подчеркнул чиновник.

Наставниками проекта станут замглавы региона Андрей Бетин, заместитель спикера регионального парламента Ольга Щетинина, чиновники, представители бизнес-сообщества и участники конкурса «Лидеры России».

Добавим, что поучаствовать в проекте могут граждане РФ в возрасте 20-30 лет. Им надо будет заполнить анкету на портале «Команда Правительства», записать видеоинтервью и пройти тестирование с собеседованием. Прошедшие отбор участники разработают проекты под руководством наставников и получат стажировку в органах власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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