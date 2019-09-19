2019-09-19T17:51:04+03:00
Общество

Схема движения транспорта по улице Горького изменится в Нижнем Новгороде

Изменения связаны с проведением легкоатлетической эстафеты 20-23 сентября
Анна МИГАЛОВА
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Схема движения транспорта по улице Горького изменится в Нижнем Новгороде в связи с проведением легкоатлетической эстафеты и устранением аварии на теплотрассе. Об этом сообщает городской дептранс.

С 17.00 20 сентября по 5.00 23 сентября трамваи № 2 будут следовать от Черного пруда по Ильинской улице до площади Лядова.

С 18.00 20 сентября по 5.00 23 сентября движение автобусов А-2, А-28, Т-14, Т-46, Т-78, Т-83 от улицы Родионова к площади Лядова будет организовано по Большой Печерской улице, улице Пискунова, Варварской улице, площади Свободы, улице Ванеева, улице Белинского. Автобусы А-62 от улицы Родионова к площади Советской будут следовать по Большой Печерской улице, улице Пискунова, Варварской улице, площади Свободы, улице Ванеева, а от площади Горького к улице Родионова автобусы А-16, Т-57 будут проходить по улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова, Большой Печерской улице. В обратном направлении так же.

Движение автобусов А-19 от Полтавской улицы к площади Минина будет организовано по улице Белинского, улице Ванеева, площади Свободы, Варварской улице. В обратном направлении по Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, Ижорской улице, улице Белинского. Движение автобусов № Т-31 от площади Минина к площади Советской будет организовано по Варварской улице, площади Свободы, улице Ванеева.

С 6.00 до 19.00 21 сентября будет временно сокращен путь следования троллейбусов № 13, 17, 31 до площади Свободы. В районе Большой Покровской улицы на площади Минина будет организован разворот автобусов А-1, А-68, Т-4, Т-31. Автобусы А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45 от площади Минина к улице Родионова будут следовать по Варварской улице, улице Пискунова, Большой Печерской улице. В обратном направлении так же. Движение автобусов А-40, А-60Э, А-64, Т-74, Т-97, Т-98 от площади Свободы к улице Родионова будет организовано по Варварской улице, улице Пискунова, Большой Печерской улице. Обратно по Большой Печерской улице, улице Пискунова, Варварской улице, площади Минина, Варварской улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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