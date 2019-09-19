2019-09-19T17:58:11+03:00
Общество

Урожайность сахарной свеклы в Нижегородской области выросла в полтора раза

Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородские аграрии выкопали 56,5 тысячи тонн сахарной свеклы с площади 1,6 тысячи гектара. Об этом сообщил министр регионального министерства сельского хозяйства Николай Денисов.

По словам чиновника, урожайность этого корнеплода в текущем году составила более 340 центнеров с гектара, что превышает прошлогодние показатели примерно полтора раза. Первые партии нового урожая уже отправлены на переработку.

Николай Денисов подчеркнул, что получить таких результатов удалось во многом благодаря тому, что при посеве аграрии использовали семена гибридов импортной селекции. Они отличаются высокой продуктивностью и сахаристостью.

Напомним, ранее губернатор Глеб Никитин увеличил господдержку сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5 процента из облбюджета в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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