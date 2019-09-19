Новая концепция лесопользования внедряется в Нижегородской области
Новая концепция лесопользования внедряется в Нижегородской области, заявил глава региона на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы».
По словам губернатора, половина территории региона занята лесами. И ежегодно заготавливается примерно четыре миллиона кубометров древесины.
- Мы внедряем новую концепцию лесопользования, в частности, ведем деление лесного фонда на четыре зоны: конкурсного предоставления для крупных предприятий, аукционного для небольших, зону реализации приоритетных инвестпроектов и участки для нужд граждан, также малого и среднего предпринимательства, - подчеркнул Никитин.
Прошлой весной состоялось подписание соглашения с Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржей. Благодаря нему можно торговать лесоматериалами в Нижегородской области. Теперь до конца сентября предстоит разработать дорожную карту взаимодействия и обучить сотрудников местных предприятий, занимающихся поставкой леса. А работа на площадке биржи стартует в 2020 году.
- Цивилизованное использование лесов выгодно всем. Это дополнительные поступления в бюджет, которые идут либо на восстановление лесов, либо на социальные нужды. Это новые рабочие места на предприятиях лесной промышленности, что крайне важно для северных районов Нижегородской области, - заключил Никитин.
ИСТОЧНИК KP.RU