Одностороннее движение будет введено на улице Германа Лопатина

СЕГОДНЯ 15:37 2019-09-19T15:39:29+03:00

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Одностороннее движение планируется ввести на улице Германа Лопатина в Нижегородском района областного центра. Речь идет об участке около дома № 3/1 в направлении Казанского шоссе. Об этом сообщает городской Центр организации дорожного движения.

Согласно предоставленной информации, измененная схема движения на указанном участке начнет работать с 9 октября 2019 года. А чтобы водителям было удобнее ориентироваться, на дороге будет предусмотрена установка соответствующих знаков.

- Автомобилистов просят быть предельно внимательными, - уточнили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала про маршрут автобуса А-17, который нижегородские чиновники продлили до школы № 167 после обращения родителей учащихся к мэру Владимиру Панову на встрече минувшим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU